У британця розвилася невідома раніше хвороба: причиною стала кішка

Мешканець Великої Британії після укусу бродячого кота заразився невідомою хворобою. У нього на руці розвинулася інфекція, спричинена різновидом бактерій, які досі були невідомі науці.

Як повідомляє Emerging Infectious Diseases, 48-річний чоловік з’явився у відділення невідкладної допомоги з опухлою рукою, яка сильно боліла. Він розповів, що приблизно 8 годин тому його кілька разів вкусив дикий кіт.

Лікарі спочатку очистили та перев’язали рани чоловіка, а потім зробили йому щеплення від правця та відправили в дорогу з курсом антибіотиків.

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Однак протягом 24 годин він повернувся з посиленням інфекції лівого мізинця та правого середнього пальця, а також обох передпліч. Знову рана була очищена, і цього разу пошкоджену тканину було видалено хірургічним шляхом і внутрішньовенно введено антибіотики. Після п’яти днів перорального прийому антибіотиків він повністю одужав.

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Приголомшені тим, що спричинило інфекцію, лікарі чоловіка вирішили ідентифікувати таємничий збудник за допомогою секвенування геному та біохімічного профілювання. Таким чином вони знайшли абсолютно новий вид бактерій, яких раніше не бачили. Він належить до роду Globicatella – групи невеликих грампозитивних бактерій, схожих на Streptococcus, збудника, що викликає скарлатину та стрептокок у горлі.

Зазначається, що це третій відомий вид бактерій Globicatella. Він приєднується до G.sanguinis та G.sulfidifaciens. Перший вірус може інфікувати людей і спричиняти інфекції кровотоку, серця, центральної нервової системи та сечовивідних шляхів. Другий – не спричиняє інфікування людини.

Повне секвенування генома показало, що новий штам найбільше споріднений з G.sulfidifaciens, хоча ці два види відрізнялися трохи більше ніж на 20 відсотків. "Це говорить про окремий і раніше неописаний вид", — зазначається у звіті науковців.

Таким чином, кажуть вчені, коти можуть бути "резервуарами ще невідкритих видів бактерій, які мають патогенний потенціал для людини".

Нагадаємо, у США чоловік після того, як його вкусив родич, підхопив інфекцію, що "їсть" його м'язи.

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