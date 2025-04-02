У "Реала" знову проблеми в обороні: Лукас Васкес під вогнем критики

У мадридському "Реалі" загострилася увага до проблем в обороні, зокрема на правому фланзі, де останнім часом виступає Лукас Васкес. Після серії не надто впевнених матчів у чемпіонаті Іспанії, саме він опинився в епіцентрі критики з боку експертів та частини вболівальників. Як повідомляє Fichajes.net, у клубі серйозно стурбовані рівнем гри 33-річного футболіста, чия нестабільна форма помітно впливає на загальну надійність захисту.

За останній місяць "Реал" пропустив більше голів, ніж зазвичай, і чимало з них виникли саме після помилок на правому фланзі. Васкес, який колись вважався універсальним і надійним виконавцем, нині демонструє помітне зниження швидкості, а також втрату концентрації в ключові моменти гри. Хоча він залишається корисним у нападі, його нестабільна гра в обороні все частіше ставить команду в незручне становище, провокуючи додаткову напругу в середині поля.

У сезоні 2024/25 Лукас уже встиг відіграти 39 матчів, двічі відзначитися забитими м’ячами і шість разів асистувати партнерам. Але суха статистика не відображає всієї картини — вболівальники часто помічають, що саме через його фланг суперники створюють найбільше небезпечних атак. Незважаючи на досвід, гравець більше не гарантує стабільності в захисті, і це стало очевидним навіть для керівництва клубу, яке раніше покладалося на нього у важливих матчах.

Інформація про те, що Флорентіно Перес не планує продовжувати контракт із Васкесом після завершення сезону, не стала несподіванкою. Це рішення вже обговорюється всередині клубу, і, схоже, воно майже остаточне. У світлі потенційної кадрової перебудови, "Реал" починає шукати молодших і швидших виконавців, здатних відповідати сучасним вимогам до флангових захисників. Ймовірно, найближчим часом клуб активізує роботу на трансферному ринку.

Ситуація з Васкесом — ще одне нагадування, що в елітному футболі немає місця для сентиментів. Навіть багаторічна відданість і досвід не завжди рятують, коли мова йде про результат. Здається, кар’єра Лукаса в "Реалі" підходить до фінального акорду — гучного, але вже не такого впевненого, як колись. Проте для самого гравця це може стати поштовхом до нового етапу, можливо, за межами Іспанії.

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