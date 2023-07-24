В українців можуть забрати до 50% пенсії: подробиці

В Україні дозволено стягувати з пенсійних виплат до 50%, тож пенсіонери мають знати, у яких випадках у них можуть забрати частину виплат.

Як пише видання "На пенсії", стягнути до 50% пенсії можуть у боржників – з них на законодавчому рівні дозволено вираховувати із пенсії від 20 до 50%.

Майже половину пенсії – до 50% можуть утримати:

на утримання членів сім’ї (аліменти),

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій,

на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого,

на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

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За іншими видами стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

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Пенсіонерам важливо знати, що вони можуть втратити частину виплат, якщо вони не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування або бізнес (реєстрація фізичної особи підприємця).

Якщо людина працевлаштувалася або відкрила ФОП протягом 10 днів, потрібно повідомити про це ПФУ.

Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо цього не буде зроблено, то існує ризик втрати пенсії, адже кошти, отримані як переплата, доведеться повернути до бюджету.

Якщо пенсіонер відмовляється добровільно повертати переплату, то ПФУ має право прийняти рішення про відрахування 20% із майбутніх пенсійних виплат.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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