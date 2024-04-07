Вчені дослідили як сонячне затемнення впливає на психіку людей

Вам цікаво, що відчувають люди під час сонячного затемнення? Вчені стверджують, що це дійсно унікальний досвід, який може глибоко вплинути на нашу психіку!

8 квітня мільйони людей у Північній Америці матимуть шанс побачити це дивовижне явище. А що ж відчувають люди в такі моменти? За словами психологів, такі позитивні емоції можуть тривати близько 24 годин, пише BBC.

Читайте також: NASA вперше з космосу передала на Землю відео з котом: використали лазер

Ось що говорять дослідники:

Почуття благоговіння: Затемнення може змусити людей відчувати себе маленькими і незначними перед величчю Всесвіту.

Смирення: Це явище може нагадати людям про те, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі.

Це явище може нагадати людям про те, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі. Єднання: Люди можуть відчувати себе більш дружніми і зв'язаними з іншими людьми, адже вони разом переживають цей унікальний момент.

Нагадаємо, що 8 квітня 2024 року ви зможете побачити це дивовижне явище!

Ось деякі цікаві факти про сонячне затемнення:

В кожному окремому місці на Землі воно буває в середньому лише раз на 375 років.

8 квітня затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом і закінчиться о 23:52.

Пік затемнення розпочнеться о 20:18.

Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин.

Не пропустіть цей унікальний шанс побачити одне з найдивовижніших явищ природи!

Раніше науковці помітили дивну поведінку тварин під час сонячних затемнень: ховаються, або починають спаровуватися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!