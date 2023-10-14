Вчені виявили, що секс допомагає підтримувати здоров'я мозку у похилому віці

Секс – це природна, звичайна і приємна частина людського життя, але вплив сексу на здоров'я мозку залишається маловивченим питанням.

Проведене дослідження в США, що вивчало зв'язок між сексуальною активністю та когнітивними функціями, показало, що секс має певний вплив на здоров'я мозку у літньому віці, зокрема серед тих, хто не перебуває в будинках престарілих. Про це пише Sciense Alert.

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Дослідження охопило різні аспекти сексуального життя, включаючи частоту та задоволення від сексу, а також емоційний аспект статевих стосунків. Когнітивні функції учасників визначались за допомогою спеціального підрахунку балів, який враховував аспекти як уваги, пам'яті, мови, концептуального мислення, розрахунків і орієнтації.

За результатами аналізу даних, соціологи Шеннон Шена з Коледжу Хоуп і Хуей Люб з Університету Пердью зазначили, що існує певний зв'язок між сексуальною активністю та поліпшенням когнітивних функцій, хоча цей зв'язок виявився різним у різних вікових групах.

У групі людей віком від 75 до 90 років, частота сексу була ключовим фактором. З'ясовано, що через п'ять років когнітивні функції цієї групи суттєво покращилися, якщо вони займалися сексом хоча б раз на тиждень.

У віковій групі від 62 до 74 років, якість сексу мала важливе значення для майбутнього здоров'я мозку, як з фізичного, так і з емоційного погляду.

Важливо відзначити, що зв'язок між сексом і когнітивним здоров'ям не завжди виявився взаємним. Дослідники прийшли до висновку, що краща когнітивна здатність не обов'язково вказує на сексуальну активність через п'ять років.

В інших словах, покращення когнітивних функцій і секс не завжди взаємозалежні. Також слід зазначити, що різниця в статі не мала великого значення, і інші фактори, такі як раса, етнічна приналежність, рівень освіти, сімейний стан та стан здоров'я, не виявили впливу на цей зв'язок.

Шена та Люб подали декілька пояснень цим результатам. По-перше, секс часто включає фізичну активність, яка може поліпшити здоров'я серцево-судинної системи, підвищити кровообіг до мозку та зменшити запалення. Також відомо, що секс допомагає знизити рівень стресу, який може негативно впливати на пам'ять через вплив на нейрони, відповідальні за пам'ять.

Загалом, ці результати свідчать про те, що секс може мати певний вплив на когнітивне здоров'я, особливо в похилому віці. Важливо провести додаткові дослідження в цьому напрямку, щоб краще зрозуміти цей зв'язок і його деталі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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