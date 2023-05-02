Вчені пояснили, чому комахи злітаються на світло

Науковці з Імперського коледжу Лондона та Міжнародного університету Флориди з'ясували чому метелики та летючі комахи рухаються до штучних джерел світла. Вчені пов'язали поведінку комах зі збоєм у роботі механізмів, завдяки яким вони здатні утримувати правильну орієнтацію тіла у польоті.

Результати роботи вчених мають бути опубліковані в науковому журналі після рецензування, а поки доступні у відкритій бібліотеці препринтів bioRxiv.

Раніше вважалося, що комахи та метелики плутають штучні джерела світла з Місяцем, який слугує для них природним орієнтиром. Однак науковці з'ясували, що ця гіпотеза не вірна, провівши дослідження поведінки комах за допомогою високошвидкісної відеокамери.

Відео дня

"Наші дані показують, що штучне світло "вловлює" комах, що пролітають повз, а не "притягує" їх здалеку", – зауважив один з авторів дослідження Семуель Фабіан.

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Розглянувши відеозаписи, біологи виявили дивні деталі польоту комах поблизу яскравого штучного джерела. Якщо вони опинялися над ним, то переверталися нагору ногами й падали на світло. Пролітаючи під джерелом, комахи починали в повітрі петляти та падати. А от коли рухалися збоку, то описували кола навколо джерела світла. Науковці кажуть, що під час дослідження помітили, що здебільшого комахи летіли так, щоб утримувати джерело з боку спини.

Після цього дослідники пов'язали таку поведінку крилатих з "дорсальною відповіддю на світло" (dorsal light response). Це одна з базових і консервативних реакцій, що дозволяє комахам визначати напрями вгору і вниз.

"У природних умовах, як удень, так і вночі, верхня частина поля зору майже завжди світиться яскравіше за нижню. Щоб у польоті утримувати тіло в потрібному положенні, достатньо зберігати світло ближче до задньої частини тіла. Так чинять комахи й у присутності штучного джерела: той не приваблює їх сам собою, але порушує механізми орієнтації", – зазначається у дослідженні.

Раніше німецькі вчені заявили, що мурахи у своїх рішеннях можуть бути оптимістами чи песимістами коли стикаються з неоднозначними умовами.

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