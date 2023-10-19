Науковці пояснили, чому не варто додавати банани в смузі

Смузі – це смачний і простий спосіб включити у свій раціон необхідні фрукти та овочі. Нове дослідження Каліфорнійського університету в Девісі показує, що змішування певних інгредієнтів у смузі може вплинути на здоров'я.

Зокрема, дослідники не радять додавати у смузі банани, через вплив на рівні флаванолів, які засвоюються організмом. Флаваноли – це група біологічно активних сполук, які корисні для серця та когнітивного здоров’я, повідомляє SCITECHDAILY.

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Дослідники запропонували учасникам випити смузі, виготовлений на основі бананів, і смузі, виготовлений із суміші ягід. Учасники також брали капсулу флаванолу як контрольний показник.

Зразки крові та сечі аналізували, щоб визначити, скільки флаванолів було в організмі після вживання зразків смузі та капсули. Дослідники виявили, що ті, хто пив банановий смузі, мали на 84% нижчий рівень флаванолів в організмі порівняно з контрольною групою.

"Ми були дуже здивовані, побачивши, як швидко додавання одного банана знизило рівень флаванолів у смузі та рівень флаванолу, який поглинається організмом. Це підкреслює, як приготування та поєднання їжі може вплинути на засвоєння дієтичних сполук у продуктах", – зазначили дослідники.

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