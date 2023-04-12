Вчені показали як слониха почистила та з'їла банан швидше за людину (відео)

Біологи з Німеччини описали незвичну поведінку в їжі самки азійського слона на ім'я Панг Па, яка проживає в берлінському зоопарку. Вчені виявили, що вона має звичку чистити зрілі банани від шкірки перед тим, як їсти, і робить це швидше за людину. Це спостереження було опубліковано в журналі Current Biology.

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Панг Па та інші слони в берлінському зоопарку активно випрошують банани від доглядальників, піднімаючи свій хобот, коли ті наближаються з фруктами. Зазвичай слони їдять банани цілими, але відкидають перезрілі, коричневі плоди. Однак Панг Па виявилася менш вибагливою.

Коли їй пропонують жовто-коричневий або коричневий банан, вона може відмовитися від чищення. Замість цього вона бере банан хоботом, розламує його, потім трусить, щоб випала м'якоть, і відразу їсть, кидаючи шкірку подалі. Всього на цей процес Панг Па витрачає близько 22 секунд, тоді як люди – близько 90 секунд. Варто відзначити, що навіть саме чищення слонихи виявилося швидше, ніж у людей.

Відео дня

Цікаво, що Панг Па виявилася чистити банани переважно лише тоді, коли її годували окремо від інших слонів. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з її минулим. Коли вона потрапила в зоопарк ще як дитинча, її основний доглядальник часто годував її бананами, чистячи їх перед тим безпосередньо перед подачею.

Хоча її ніколи не вчили навмисне робити так само, вона могла самостійно перейняти навичку від людини. Але чищення бананів не легка справа для слонів, оскільки жоден інший слон у зоопарку не вчиняв подібні дії з бананами. Донька Панг Па мусила багато чому вчитися у матері. Водночас в інтернеті можна знайти відео з іншими слонами, які теж чистять банани.

Раніше вчені Університету Сент-Луїса в Міссурі з'ясували, що слони здатні врятувати нашу планету.

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