Учені розповіли про медузу, яка здатна ''старіти'' у зворотному напрямку та жити вічно (фото)

У Світовому океані знайдено потенційно безсмертну медузу, яка може дати людству відповідь на питання, як досягти "вічного життя". The Biologist повідомляє, що медузу Turritopsis dohrnii, здатну жити вічно, знайшли на зоологічній станції, розташованій Італії.

Під час дослідження цієї істоти науковці з'ясували, що деякі представники Turritopsis dohrnii продовжують жити вже понад 66 мільйонів років.

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Вчені встановили феноменальну здатність цієї медузи до зворотного старіння. Якщо вона стає занадто старою або отримує пошкодження, то повертається до форми поліпа, а потім перероджується.

Щоб зробити цей неймовірний процес, медуза поглинає свої власні щупальця, перетворюючись на кластер недиференційованих клітин на дні моря.

Для того, щоб підтвердити свої спостереження, вчені провели експерименти в лабораторії, внаслідок яких вони змогли домогтися повторного повернення медузи до стадії поліпа до 10 разів за два роки.

Аналізуючи ці зміни, дослідники змогли виявити понад тисячу генів, пов'язаних зі старінням та відновленням ДНК. Майбутні генетичні дослідження допоможуть ще докладніше досліджувати клітинні механізми, які в основі вічного життя цієї медузи.

Раніше дослідники у США помітили дивну поведінку акул. Вони вважають, що морські хижаки могли стати такими від наркотиків.

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