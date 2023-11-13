Вчені змоделювали аналог чорної діри у лабораторії: що вдалось дізнатись

В 2022 році команда фізиків використала ланцюжок атомів для створення моделі горизонту подій чорної діри, що призвело до спостереження ефекту, схожого на випромінювання Хокінга. Цей аналог може розкрити нові відомості про теоретично запропоноване випромінювання справжніх чорних дір.

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Ця робота може вирішити протиріччя між загальною теорією відносності та квантовою механікою, двома ключовими теоріями для пояснення Всесвіту. Для створення єдиної теорії квантової гравітації, яка описуватиме явища у всесвіті, вчені шукають зв'язок між цими теоріями, пише Sciense Alert.

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Чорні діри стають ключем до цього розгадування. Їхні екстремальні властивості із неймовірною щільністю надають можливість досліджувати границі фізики. Горизонт подій, визначений відстанню від центру мас чорної діри, створює унікальні умови для дослідження квантових флуктуацій.

Вчені створили аналогічний горизонт подій у лабораторії, використовуючи ланцюжок атомів із здатністю електронів здійснювати стрибки від одного положення до іншого. Під час експерименту було виявлено підвищення температури, що вказує на теплове випромінювання, подібне до випромінювання Хокінга.

Хоча це теплове випромінювання було виявлено лише в обмеженому діапазоні амплітуд стрибків і лише в умовах, що моделюють плоский простір-час, це відкриває можливість вивчення випромінювання Хокінга в різних умовах.

Отримані результати можуть служити основою для подальших досліджень фундаментальних аспектів квантової гравітації та впливу сил тяжіння на простір-час у різних середовищах. Незважаючи на невизначеності, вони вказують на можливість ефективного вивчення випромінювання Хокінга у контрольованих умовах.

Пропонуємо дізнатися про новий винахід вчених, який не зашкодить навіть дітям, які його можуть проковтнути.

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