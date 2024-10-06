Науковці з'ясували, чому відома картина Яна Вермера ''захоплює наш розум''

Науковці розкрили одну з найбільших мистецьких загадок, пояснивши феноменальну популярність картини Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою". За допомогою нейротехнологій вдалося встановити, що картина має унікальну здатність залучати і утримувати увагу глядачів, створюючи в мозку особливий нейронний відгук.

Дослідники з музею Мауріцхейса, де зберігається шедевр, за допомогою ЕЕГ та МРТ сканування виявили, що при перегляді картини в мозку активуються зони, відповідальні за свідомість та особистісну ідентичність, пише Science Alert.

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Погляд глядача немовби зациклюється на трьох ключових елементах: оці, роті та перлині, створюючи ефект "петлі постійної уваги". Цей механізм змушує нас дивитися на картину довше і глибше занурюватися в її образ.

"Дівчина з перловою сережкою" - це не просто портрет, це справжній магніт для поглядів. Її очі, здається, дивляться прямо на нас, створюючи відчуття особистого контакту. Цей ефект підсилюється контрастом між яскравим перлом і темним фоном, а також м'якими лініями обличчя дівчини.

Дівчина з перловою сережкою. Джерело: pixabay.com

Дівчина з перловою сережкою. Джерело: Mauritshuis Museum

Порівняння реакції мозку на оригінал і репродукцію картини показало, що справжня картина викликає у глядачів набагато сильніші емоції. Це свідчить про те, що оригінал мистецтва має особливу енергетику, яку не передати за допомогою копії.

Вчені вважають, що відкриття механізму дії "Дівчини з перловою сережкою" може мати важливі наслідки для розуміння сприйняття мистецтва. Вони планують провести подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи є подібні ефекти й в інших відомих картинах.

Результати цього дослідження підтверджують, що мистецтво здатне впливати на наш мозок на глибокому рівні. Вони також нагадують нам про важливість безпосереднього контакту з оригіналом твору мистецтва, адже саме він здатний викликати найсильніші емоції й враження.

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