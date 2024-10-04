Науковці з'ясували, чому шизофреніки чують голоси в своїх головах

Нове дослідження допомогло краще зрозуміти природу слухових галюцинацій у людей з шизофренією. Дослідники виявили, що такі пацієнти можуть чути голоси через порушення в роботі моторної системи мозку, що створює своєрідний "шумовий" сигнал. Це відкриття може змінити підхід до лікування галюцинацій і розширити розуміння механізмів психічних захворювань.

Вчені, чиє дослідження було опубліковане в журналі PLOS Biology, пояснюють, що в нормальних умовах моторна система мозку посилає чіткі сигнали до слухової системи, що пригнічують звук власного голосу під час розмови. Проте у людей з шизофренією цей механізм порушується, що призводить до появи галюцинаторних симптомів.

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Основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що слухові галюцинації викликаються дефектом так званої еферентної копії (EC) – типу мозкових сигналів, які передбачають звуки, що людина збирається вимовити. У людей з шизофренією цей сигнал може бути "шумним", тобто не точним, що й стає причиною виникнення ілюзій.

Дослідники спостерігали мозкову активність 40 пацієнтів із шизофренією, з яких половина відчувала слухові галюцинації. Результати показали, що моторно-сенсорні процеси у тих, хто чув голоси, працювали некоректно, викликаючи неправильні нейронні реакції на звуки.

Ці висновки дозволяють припустити, що проблема слухових галюцинацій пов’язана не лише з порушеннями в слуховій системі, але й з дефектами у з’єднаннях між моторними й слуховими центрами мозку. Це відкриття відкриває нові шляхи для розробки методів лікування, спрямованих на відновлення моторно-сенсорних зв'язків.

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