Вченим вдалась відновити зовнішній вигляд статуї етруського бога Аплу (фото)

Реставратору з Археологічного музею Флоренції вдалося відновити "Голову Лоренціні", яка була частиною великої культової статуї бога Аплу (Аполлона). Раніше фахівці не мали змоги оцінити обсяг голови та якість мармуру через інкрустацію з вапняку.

Про це пише видання Firenze.

Фахівцю Даніелі Манні за допомогою сучасного обладнання вдалося деталізувати риси обличчя та волосся етруського бога.

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Усі роботи реставратор робила лазером, який точно видаляв вапняні та інші нальоти без пошкоджень старої поверхні.

Сучасний лазер після реставрації голови передали до музею Флоренції. За його допомогою науковці планують очищати стародавні поверхні з мармуру, алебастру, каменю та керамічних артефактів.

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Аплу в етруській міфології - бог грому та блискавки, який карає за злочини, є вісником смерті та хвороб та чуми.

Нагадаємо, 2000-річні рештки воїна, похованого біля Англії з дзеркалом та мечем, могли належати жінці.

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