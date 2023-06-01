Вдалий варіант швидкої вечері: рецепт лінивих вареників із сиром та м‘ятним соусом

Чудовий варіант сніданку чи вечері. Солодкі вареники з сиром з освіжаючим м’ятним соусом не залишать байдужим нікого.

Інгредієнти:

– Сир кисломолочний – 400 г

– Борошно – 1 склянка

– Яйце – 1 шт

– Цукор – 2 ст. л.

– Сіль – дрібка

– Лимонна цедра – 3 г

— Масло вершкове – 30 г

Для соусу:

– Йогурт грецький – 200 г

– Цукрова пудра — 1 ч. л.

– М’ята свіжа – 2 гілочки

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Спосіб приготування:

1. Сир перетріть з яйцями, цукром і сіллю. Додайте лимонну цедру та борошно. Вимішайте тісто.

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2. Розділіть тісто на чотири рівні шматки. Кожен з них скачайте в довгу "ковбаску", з якої зробіть вареники розміром 1 см, кожен з яких притисніть та обваляйте в борошні.

3. У каструлю налийте воду та дайте їй закипіти. Відваріть вареники кілька хвилин, доки не вспливуть. Викладіть на тарілки та полийте маслом.

4. Соус: дрібно поріжте м’яту та змішайте її з цукровою пудрою та йогуртом.

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