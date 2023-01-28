Українець перевдягнувся у жіночий одяг та нафарбував нігті, щоб потрапити за кордон (фото)

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Один з порушників був перевдягнутий у жінку.

Чоловіки намагалися уникнути мобілізації, тому вирішили втекти з країни. Один з них вдягнув жіночий одяг та навіть нафарбував нігті яскравим червоним кольором.

Читайте також: Троє чоловіків планували втекти до Румунії через Тису, але їх спіймали курсанти-прикордонники (фото)

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, увечері 27 січня прикордонники відділу "Вилок" отримали інформацію від оперативників Мукачівського загону, що поза пунктами пропуску помічено трьох чоловіків.

Відео дня

Коли їх затримали, з'ясувалося, що вони є військовозобов’язаними. "Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації", – йдеться у повідомленні.

З фото, опублікованих прикордонниками, можна помітити, що один із затриманих, щоб бути більш схожим на жінку, чоловік відростив волосся та пофарбував його.

Проти чоловіків складено протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, справи скерували до суду.

Наразі на порушників чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування.

Нагадаємо, що під час воєнного стану для чоловіків призовного віку (18 до 60 років) введено заборони на виїзд за кордон. Однак є певні категорії чоловіків, які мають законне право на перетин держкордону під час війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!