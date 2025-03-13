Українки можуть отримати 150 тис. грн: як скористатися програмою та хто може претендувати

Українських жінок запрошують долучитися до грантового конкурсу, спрямованого на підтримку та розвиток жіночого підприємництва. Ініціатива реалізується в межах програми "Створено Жінками 2025", у рамках якої підприємиці можуть подати свої заявки на участь.

Інформація про конкурс оприлюднена на порталі Womanccifu. В Україні вже всьоме стартує конкурс, ініційований комітетом бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).

Цей проєкт спрямований на підтримку українок, які розвивають власний бізнес.

"Створено Жінками" було засновано у 2019 році за ініціативи комітету бізнес-леді CCIFU. Конкурс проходить щорічно, і його головна мета – допомога жінкам у підприємництві, просування ґендерної рівності та сприяння стабільному економічному зростанню в Україні", – зазначено в офіційному повідомленні.

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Як взяти участь у конкурсі

До участі запрошуються жінки, які заснували власну справу в Україні та продовжують її вести, навіть попри складні умови війни.

В рамках програми учасниці можуть отримати:

Грошовий грант у розмірі 150 000 гривень;

Консультаційну підтримку від експертів;

Членство в торгово-промисловій палаті;

Бізнес-тренінги для розвитку підприємництва.

"Подайте заявку на участь у конкурсі "Створено Жінками 2025" та отримайте шанс виграти 150 000 гривень на розвиток своєї справи. Вас також чекатимуть консультації від журі, корисні тренінги та членство в палаті. Можливо, саме ви станете нашою наступною переможницею!" – йдеться у повідомленні.

Прийом заявок триватиме до 23 березня 2025 року включно.

Що потрібно для реєстрації?

Для заповнення анкети учасницям необхідно підготувати:

Фотографію;

Презентацію проєкту;

Відео про компанію та її діяльність;

Офіційний реєстраційний документ підприємства.

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