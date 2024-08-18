Українська авіація знову в дії: з'явилося відео ураження ще одного мосту у Курській області

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про успішне знищення українською авіацією ще одного мосту на території Курської області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Курський напрямок. Ще один міст знищено!" – йдеться в дописі. Він підкреслив, що точні авіаудари українських ВПС продовжують послаблювати логістичні можливості ворога, що помітно впливає на розвиток бойових дій.

Також командувач висловив вдячність українським льотчикам за їхню майстерність і досягнуті результати.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли про те, що Сили оборони України зруйнували міст через річку Сейм поблизу села Зване в Курській області. Внаслідок цього в Глушківському районі залишився лише один міст у селі Кариж. Це значно ускладнює можливість постачання озброєння та припасів російським військовим, які можуть перебувати в цьому районі.

Раніше ми розповідали, що в Суджі на Курщині створено військову комендатуру, призначено керівника.

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