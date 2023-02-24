Українські бійці влаштували 'салют' для російських танкістів, що наступали біля Новоселівського (відео)

Біля Новоселівського (Сватівського району Луганської області) українські бійці "підсмажили" ворожі танки, що йшли у наступ. У мережі з'явилося відео роботи наших захисників.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, знищенням ворога займалися бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. За його словами, на Сватівському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку.

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Відео дня

"Біля Новоселівського орки вирішили наступати важкою технікою, але щось пішло не за планом… рашисти виїхали танками під деокуповане Новоселівське, там наші захисники зустріли їх "привітною артою". Ворожі "хлопчики" так перелякалися, що почали гуртуватися і стали чудовою мішенню. Біля Новоселівського спокійно. Я ж говорив, що салют буде", – прокоментував ці кадри Гайдай.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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