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Війна в Україні

Українські бійці вистежили та ліквідували групу вагнерівців біля Бахмута (відео)

Билім Олена

Українські бійці вистежили та ліквідували групу вагнерівців біля Бахмута (відео)

Українські бійці ліквідували ворожу групу вагнерівців біля Бахмуту. Відео знищення ворога виклали у мережу.

У Державній прикордонній службі повідомили, що днями група вагнерівців намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку.

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"У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача разом з військовим керівництвом ухвалив рішення, що бої за Бахмут триватимуть. На Ставці сторони заявили: президент, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський виступили за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

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