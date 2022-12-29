Українські військові показали Бахмутський краєвид та роботу гелікоптерів по окупантах (фото, відео)

Українські захисники продовжують героїчно боронити незламний Бахмут Донецької області. Це місто російські окупанти вже штурмують кілька місяців.

На Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України показали вражаюче відео, як тримається Бахмут. На ролику видно роботу українських військових та роботу нашої авіації.

Бахмутський напрямок – один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції.

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У Генштабі також показали фото оборонців незламного Бахмута.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий прокоментував події на фронті у районі Бахмуту на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються змінити тактику, але це не допоможе прорвати українську оборону та захопити прифронтове місто.

На 300-й день повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський відвідав одну з найгарячіших точок – Бахмут Донецької області. Він нагородив українських захисників відзнаками та цінними подарунками.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росія всі сили кидає на захоплення Бахмута. Проте ворог не може оточити місто, а всі спроби просто марні.

Раніше українські захисники записали відео з однієї з найгарячіших точок на фронті. Бійці ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті, який тримається вже не один місяць під російськими обстрілами та атаками. Окупанти постійно здійснюють штурм прифронтового міста та мають намір його захопити.

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