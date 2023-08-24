Українські військові висадились в Криму, ГУР підтвердив спецоперацію: подробиці

Вранці 24 серпня українські військові здійснили висадку в межах спецоперації в тимчасово окупованому Криму- відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.

Про це повідомив Громадському представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", - наголосив він, не повідомляючи більше деталей.

Проєкт "Крим.Реалії" написали, що біля 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Читайте також: ГУР виманило російського пілота разом з гелікоптером Мі-8: деталі спецоперації (фото)

Відео дня

"З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили нам місцеві джерела. Крім того, наші джерела в українській розвідці підтвердили, що у цьому районі відбувся бій за участю плавзасобів та авіації", - сказано у повідомленні.

Варто зазначати, що це той самий мис, де було знищена російська система С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, сили оборони відкрили вогонь по російському літаку в Чорному морі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!