Український воїн сам знищив цілу групу росіян, що йшли штурмом на позиції: відео з окопу під Бахмутом від першої особи

Український боєць, якого звати Руслан, самотужки справився з цілою групою російських інтервентів, що намагалися штурмувати позиції наших захисників. Кілька відео, як він розправляється з окупантами, з'явилося у мережі.

Так, на кадрах можна побачити фрагмент бою з росіянами, що відбувся під час штурму позиції українських бійців. Руслан з окопу з автомата розстріляв російських окупантів, що проходили повз їхніх позицій.

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Також наш боєць, перебуваючи в окопі, розправився з окупантом, що впритул дістався до його позицій.

У мережі відео з шоломної камери Руслана вже стають вірусними. Його почали називати "русорізом", "справжнім термінатором". "Один у полі воїн", – коментують його відео українці.

Відео дня

Військовий журналіст Юрій Бутусов у своєму Телеграм-каналі повідомив, що зв'язався з автором відео та дізнався від нього, що Руслан показав кадри, як розстрілював російських солдатів, які штурмували окопи наших бійців.

"Очевидно, що російська група атакувала в розрахунку на раптовість під прикриттям туману. Помітили їх уже поблизу самої позиції. Наші окопи неглибокі, дуже вразливі. Але український воїн діє просто героїчно та професійно – тисне вогнем цілу групу супротивника, змінює позицію, переглядає підходи до свого окопу та дивиться на фланги, не ховається під вогнем, а постійно маневрує. Воїн стріляє з гранатомета по супротивнику, що йде прямо на його окоп, і знищує з автомата супротивника, який підійшов на бруствер окопу за якихось двадцять метрів зліва. Без перезарядки бере автомат товариша та дає контрольну чергу", – розповів він.

У соцмережах пишуть, що Руслан самотужки "вклав" з десяток російських інтервентів.

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Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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