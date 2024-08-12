Українським родинам з дітьми виплатять по 2400 грн на особу: як отримати гроші

Громадяни України, які перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб та мають на утриманні дітей, мають можливість отримати фінансову підтримку у розмірі понад 2000 гривень. Ця допомога призначена для найвразливіших верств населення за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини.

Інформацію про доступність цієї допомоги оприлюднив фонд "Благополуччя дітей", який відповідає за розподіл коштів. Робота фонду ведеться у співпраці з німецькою організацією Diakonie Katastrophenhilfe (DKN) і фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини. Фонд також повідомив про початок відбору учасників до програми грошової допомоги.

Допомогу обіцяють для родин, які визнають найбільш вразливими: вони отримають виплати з розрахунку 2400 грн на особу протягом 4 місяців. Гроші призначені для купівлі харчових продуктів та засобів гігієни. Взяти участь у відборі можуть родини, які:

виховують дітей до 18 років ;

; отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

після лютого 2022 року; зараз живуть у Києві або у Київській області.

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Не мають права на участь у програмі ті сім’ї, які з 2022 по 2024 рік отримали ваучери МЕТРО від фонду "Благополуччя дітей", а також ті, хто вже отримує фінансову підтримку від інших благодійних організацій. Програма доступна для сімей, що переїхали з таких областей:

Автономна Республіка Крим;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Сім’ї, які відповідають вказаним критеріям та потребують допомоги, можуть подати заявку на участь у програмі. Для цього необхідно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня. Подання заявки також вимагає надання таких документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;

документи, що підтверджують склад сім'ї (свідоцтва про народження дітей тощо).

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВПО чекають зміни у виплатах з 1 серпня.

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