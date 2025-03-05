Українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році
Сучасні технології значно полегшили процес контролю та сплати штрафів за порушення ПДР. Автовласники мають можливість оперативно перевіряти наявність заборгованості й здійснювати оплату за допомогою онлайн-сервісів.
Так, у 2025 році доступно кілька способів перевірки штрафів. Про них розповіли на сайті "Твоя машина".
Де можна перевірити штрафи за номерним знаком автомобіля
- Офіційний сайт МВС України дозволяє знайти штрафи за держномером авто або даними водія.
- YouControl – сервіс, що надає відомості про порушення.
- OpenDataBot – платформа для перевірки суми та статусу штрафів.
- Мобільні застосунки Дія та "Приват24" – зручні інструменти для перевірки та швидкої оплати.
- Додаток "Штрафи ПДР" (Android/iOS) допомагає контролювати наявність штрафів і сплачувати їх онлайн.
Читайте також: Штрафи для водіїв за використання Дії: що варто знати українцям та як уникнути покарання
Які наслідки чекають при несвоєчасній сплаті штрафу
Прострочення оплати штрафів може спричинити суттєві наслідки:
- Збільшення суми боргу – щоденне нарахування пені до 10% за затримку платежу.
- Обмеження керування транспортом – можливе тимчасове позбавлення водійських прав.
- Примусове стягнення – виконавчі органи можуть заморозити рахунки та накласти арешт на майно.
Як оплатити штраф за порушення ПДР
Оплатити штраф можна наступними способами:
- Через онлайн-сервіси: Дія, "Приват24", OpenDataBot.
- Використовуючи мобільні платежі: Google Pay, Apple Pay.
- Через банківські термінали та банкомати.
Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!