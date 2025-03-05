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Українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році

Анастасія Крищук

Українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році
Як і де перевірити штрафи за порушення ПДР. Джерело: Фото з відкритих джерел

Сучасні технології значно полегшили процес контролю та сплати штрафів за порушення ПДР. Автовласники мають можливість оперативно перевіряти наявність заборгованості й здійснювати оплату за допомогою онлайн-сервісів.

Так, у 2025 році доступно кілька способів перевірки штрафів. Про них розповіли на сайті "Твоя машина".

Де можна перевірити штрафи за номерним знаком автомобіля

  • Офіційний сайт МВС України дозволяє знайти штрафи за держномером авто або даними водія.
  • YouControl – сервіс, що надає відомості про порушення.
  • OpenDataBot – платформа для перевірки суми та статусу штрафів.
  • Мобільні застосунки Дія та "Приват24" – зручні інструменти для перевірки та швидкої оплати.
  • Додаток "Штрафи ПДР" (Android/iOS) допомагає контролювати наявність штрафів і сплачувати їх онлайн.

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Які наслідки чекають при несвоєчасній сплаті штрафу

Прострочення оплати штрафів може спричинити суттєві наслідки:

  • Збільшення суми боргу – щоденне нарахування пені до 10% за затримку платежу.
  • Обмеження керування транспортом – можливе тимчасове позбавлення водійських прав.
  • Примусове стягнення – виконавчі органи можуть заморозити рахунки та накласти арешт на майно.

Як оплатити штраф за порушення ПДР

Оплатити штраф можна наступними способами:

  • Через онлайн-сервіси: Дія, "Приват24", OpenDataBot.
  • Використовуючи мобільні платежі: Google Pay, Apple Pay.
  • Через банківські термінали та банкомати.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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