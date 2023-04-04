Українцям пояснили, що робити, якщо у ПФУ не призначають пенсію достроково

В Україні частина громадян має право вийти на пенсію достроково. Таким особам не потрібно чекати настання пенсійного віку, який зараз становить 60 років.

Втім, деяким українцям можуть відмовити у призначенні пенсії достроково. Про це повідомляє "На пенсії" із посиланням на ситуацію мешканця Київщини.

"Пенсійний фонд відмовляє у достроковому призначенні пенсії за належністю до четвертої категорії чорнобильців через відсутність довідки про проживання на території посиленого радіологічного контролю у 1980-1990-х роках. Записи у трудовій книжці про роботу у цій зоні не вважають підставою для дострокової пенсії у 58,5 року за наявності 34 років стажу. Що робити?" – запитав чоловік.

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Знавці зазначають, що у такому випадку до органів ПФУ потрібно надати документи. Зокрема, записи у трудовій книжці за період роботи можна підтвердити довідкою з підприємства з інформацією про те, що воно територіально знаходилося в зоні посиленого радіологічного контролю.

Таким чином, особа зможе підтвердити підстави для призначення пенсійних виплат достроково.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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