Українцям розповіли про три простих лайфхаки, які допоможуть зігрітися у приміщенні без опалення

В Україні триває нестабільна ситуація з енергопостачанням через ракетні удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це чимало українців вимушені залишатися у будинках без опалення, якщо воно залежить від світла.

Втім, навіть за таких обставин можна швидко зігрітися. "Вікна" розповіли про три дієвих лайфхаки, які допоможуть утеплитися у приміщенні без опалення, особливо вночі.

Перш за все українцям радять слідкувати за температурою у приміщенні. Набагато легше заснути у прохолодній кімнаті, тому не обов'язково піднімати температуру вище 19 градусів. Окрім цього, така температура дозволить швидше зігрітися під ковдрою та легше прокинутися вранці.

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Важливо також звернути увагу на тепло ніг. Зокрема, бавовняні шкарпетки дозволять швидше зігрітися не лише нижнім кінцівкам, але й покращать загальне сприйняття організмом довколишньої температури.

Ще одним предметом, який допоможе зігрітися у квартирі без опалення є ковдра. Варто звернути увагу на якість ковдри, тому що, наприклад, синтепон, доволі швидко псується та може "збитися" після першого прання. Додатковим утепленням під ковдрою може стати звичайна пластикова пляшка із гарячою водою, обмотана рушником, щоб не обпекти шкіру.

Нагадаємо, жителі Норвегії поділилися 10-ма лайфхаками, які допоможуть швидко зігрітися взимку. Якщо ви досі не знайшли для себе корисних лайфхаків, тоді можливо саме ця стаття зможе вам допомогти.

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