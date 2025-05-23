Українці, які не знімали пенсію понад рік, втратять збережені кошти в Ощадбанку: що відомо

Зміни торкнуться громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях і продовжують отримувати пенсійні виплати. Відтепер їхні кошти будуть зберігатися в іншому фінансовому установленні.

Особи, що перебувають на ТОТ, і надалі мають право на пенсійні виплати, але лише за умови проходження ідентифікації в Пенсійному фонді України – особисто або за допомогою відеозв’язку. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Пенсійний фонд України вже тривалий час – від року до 5–7 років – не має можливості встановити контакт із частиною пенсіонерів. Ці особи не використовують свої пенсійні картки, тож кошти просто накопичуються на рахунках в "Ощадбанку".

Станом на 1 жовтня 2023 року сума таких невикористаних пенсій перевищила 10 мільярдів гривень. Це гроші, які були призначені для пенсіонерів із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які опинилися під окупацією ще до повномасштабного вторгнення 2022 року.

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З цими громадянами не було встановлено жодного зв'язку: вони не знімали коштів, не користувались рахунками та не контактували з банком. Фактично, банк використовував ці пенсійні залишки як власні вільні ресурси для поточних фінансових операцій.

З метою посилення стабільності пенсійної системи було ухвалене нове рішення: подібні накопичені суми надалі зберігатимуться не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Кого торкаються зміни

Ці нововведення стосуються лише пенсіонерів, які одночасно відповідають таким умовам:

мають статус внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих районів Донецької або Луганської областей (або мали такий статус раніше), за умови, що ці території були окуповані ще до 24 лютого 2022 року;

отримували пенсійні виплати як ВПО до початку повномасштабної війни;

не користувалися своїм пенсійним рахунком чи карткою понад 12 місяців.

АБО не пройшли фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" упродовж пів року з моменту, коли це мало бути зроблено. Право на пенсійні виплати залишається в повному обсязі за тими особами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Інакше кажучи, якщо пенсіонери живі або мають законних спадкоємців, вони й надалі мають повне право на отримання належних їм коштів. Зміна відбулася лише в порядку зберігання цих сум – тепер вони не залишатимуться в "Ощадбанку", а зберігатимуться в Пенсійному фонді України, де й чекатимуть свого власника.

Раніше ми розповідали, кому перерахують пенсійні виплати одразу за кілька місяців.

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