Українці отримають доплату до пенсій, стипендій та соцвиплат: кого стосується

Особи, що мають статус мешканців гірських населених пунктів в Україні, будуть отримувати додаткові виплати до своїх пенсій, соціальних допомог та стипендій. Однак точна сума доплати поки не встановлена.

Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову 2 липня, про що повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише OBOZ.UA. Постанова поширюється на осіб, які проживають, працюють або навчаються в гірських населених пунктах, відповідно до ч. 2 ст. 6 закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Згідно з рішенням, з 2025 року щомісячні доплати будуть нараховуватися тим, хто вже отримує певні державні виплати. Зокрема, це стосується отримувачів:

пенсій;

державної допомоги сімʼям з дітьми;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоровʼя потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

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тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом "гроші ходять за дитиною";

стипендії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що соцвиплати в Україні з 1 липня нараховуватиме Пенсійний фонд.

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