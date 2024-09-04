Українці з низькими пенсіями отримають доплату до кінця 2024 року

Громадяни України, які отримують малі пенсії, мають можливість скористатися додатковими виплатами від Всесвітньої продовольчої програми ООН. На даний момент у рамках цієї ініціативи вже виплачено 2 мільярди гривень.

Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, підкреслила, що завдяки цьому проєкту вдалося забезпечити фінансову підтримку для найуразливіших українців, які отримують невеликі пенсії. Виплати здійснюються автоматично. Про це пише 24 Канал.

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Щоб отримати допомогу, яка компенсує різницю між 3 250 гривнями та фактичною пенсією, не потрібно звертатися до Пенсійного фонду України. Цю допомогу можуть отримати пенсіонери, які відповідають наступним критеріям:

проживають у зоні бойових дій.

їхні пенсійні виплати не перевищують 3 250 гривень.

не отримують додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2023 року.

Слід відзначити, що програма стартувала в серпні 2023 року і триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Фінансування цієї програми забезпечують Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Європейський Союз, Швеція, Швейцарія та приватні донори.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто з пенсіонерів отримає доплати до пенсії у вересні.

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