Україну накриють дощі: прогноз погоди на 1 квітня

На початку квітня в Україні встановиться похмура погода з дощами та туманами. Денна температура коливатиметься від +11 до +13 градусів, а вночі місцями знизиться до +2.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру. Синоптики також оголосили про завершення сніголавинного сезону на високогір'ї Українських Карпат.

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Прогноз погоди на 1 квітня

У вівторок очікується мінлива хмарність з періодичними дощами у всіх регіонах країни, вдень опади малоймовірні на півдні та крайньому сході.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме +11… +13 °С, на півдні прогріється до +19 °С, а вночі буде +5… +7 °С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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