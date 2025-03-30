Україну очікує температурний шок: синоптики попереджають про різку зміну погоди на початку квітня

На початку весни в Україні встановилася тепла погода. Однак чи варто очікувати різкого похолодання та опадів, і якою буде погода у квітні, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для "Главред".

Весняна погода нестабільна, тому можливі температурні коливання. Дійсно, на початку наступного тижня варто очікувати зміни температури, що залежатиме від рівня хмарності, особливо вдень. Атмосферні фронти, які надходитимуть із південного та південно-східного напрямків, принесуть більше хмар 30 березня, а також 31 березня та 1 квітня. Унаслідок цього в західних і північних областях денна температура може бути нижчою за звичні сезонні показники.

Наприкінці березня у західних регіонах України очікується прохолодна погода. 31 березня температура повітря становитиме від +8 до +13 градусів.

На 1 квітня синоптики прогнозують незначне похолодання, спричинене дощовими опадами. У західних і північних регіонах температура коливатиметься в межах +7…+12°C. Водночас у центральних, східних і південних областях значних змін не очікується: температура залишиться на рівні +13…+16°C, а в південній частині країни – від +14 до +19°C.

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Чого чекати від погоди в останні дні березня?

Погодні умови в Україні з 29 по 31 березня будуть неоднорідними. У п'ятницю, 29 березня, в умовах підвищеного атмосферного тиску в більшості областей збережеться суха погода, проте в Закарпатті та Прикарпатті можливі помірні дощі. У західних та південних регіонах прогнозується посилення вітру, що може викликати певний дискомфорт.

У неділю, 30 березня, в Україну почнуть надходити атмосферні фронти, через що можливі невеликі та помірні дощі. Зокрема, на території Прикарпаття опади будуть більш вираженими. Незважаючи на це, температура залишатиметься в комфортних межах, без різких похолодань.

Чи варто чекати похолодання на початку квітня?

Незначне зниження температури очікується в перші дні квітня у північних та західних регіонах. Денний прогрів буде слабшим через збільшення хмарності, оскільки весняне сонце не зможе повною мірою прогрівати повітря.

У ніч із 28 на 29 березня температура становитиме 0…+5°C, а вдень повітря прогріється до +13…+18°C. У Карпатах очікується прохолодніше – від +4 до +9°C.

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30 березня нічні температури коливатимуться в межах +2…+7°C, а на півдні – +4…+9°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+16°C.

Чи будуть аномальні погодні явища на початку квітня та як довго протримаються дощі?

Різких похолодань та нічних морозів у найближчі дні не передбачається – погода залишатиметься комфортною з типовими для весни показниками.

Циклонів над територією України наразі немає, проте прогнозуються помірні опади. Дощова погода утримається до 1 квітня, після чого з 2 числа очікується припинення опадів і встановлення сухої погоди.

Проте вже 4 квітня до України наблизиться новий атмосферний фронт, який зачепить північні, частково центральні та західні регіони.

Наступні вихідні, 5–6 квітня, обіцяють бути сухими та без опадів.

Якою буде погода на початку квітня в Україні?

У ніч на 31 березня температура повітря становитиме +2…+7°C, у південних регіонах – +4…+9°C. Вдень прогнозується +11…+16°C, однак у західних областях через дощі буде прохолодніше – від +8 до +13°C.

1 та 2 квітня нічні показники коливатимуться в межах +2…+8°C, а вдень очікується +10…+16°C. У північних і західних регіонах буде трохи прохолодніше – +7…+12°C.

На півдні країни прогнозується значно тепліша погода, і в денні години температура підніматиметься до +19°C.

Загалом перший тиждень квітня обіцяє бути теплим, без нічних заморозків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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