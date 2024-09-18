'Укрпошта' почала 'видавати' повістки без участі ТЦК: що треба знати

В Україні розпочалася перша масова розсилка електронних повісток для військовозобов'язаних. 17 вересня через централізовану систему Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток, підписаних електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Повістки були сформовані автоматично на основі Реєстру військовозобов'язаних.

Укрпошта доставлятиме повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами за вказаними адресами. Військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Важливо зазначити, що повістка вважається врученою незалежно від того, чи отримала її особа, чи відмовилася від отримання, або навіть була відсутня за місцем проживання, пише Ukrainian Military Pages.

Також читайте: Чи можна відмовитися від повістки, що прийшла поштою: відповідь юриста

У разі неявки до ТЦК передбачена адміністративна відповідальність. Якщо військовозобов'язаний не з'явиться за повісткою, поліція може примусово доставити його до ТЦК на підставі звернення відповідного центру комплектування. Також можливе тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами через суд.

Ця нова система доставки повісток покликана зробити процес мобілізації більш ефективним і автоматизованим. Використання електронних підписів та централізованої системи обробки даних має на меті мінімізувати людський фактор у виборі осіб для мобілізації та зменшити випадки ухилення від військового обов'язку.

Централізоване впровадження електронних повісток є черговим кроком у процесі модернізації мобілізаційної системи в Україні, що дозволить підвищити її ефективність у складних умовах війни.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!