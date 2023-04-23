Оцет та сода: як позбавитись від мурах у домі

Якщо ви побачили в своєму помешканні маленьких гостей – варто одразу приймати міри по боротьбі з ними, адже розмножуються вони дуже швидко та приносять дискомфорт.

Для початку знайдіть гніздо мурах. Для цього покладіть на стіл щось смачне. Через деякий час ви побачите багато мурах, які вийшли поласувати, потім уважно подивіться, куди вони йдуть – там і буде гніздо.

Спочатку потрібно знищити гніздо, адже там живе матка, яка швидко збільшує популяцію мурах. Тому з ними точково боротись немає ніякого сенсу. Зазвичай мурахи обирають для життя місця з високим рівнем вологості – за шавками на кухні, біля раковини, під плінтусами чи за плиткою у ванній.

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Народні засоби для боротьби з мурахами

Якщо у вас в домі є маленькі діти чи тварини, використовувати хімічні засоби проти мурах небезпечно. Тому радимо звернути увагу на народні засоби.

Борна кислота

Візьміть цукор чи щось солодке, воду та борну кислоту, змішайте. Розкладіть суміш у різних місцях на кухні. Коли мурахи будуть їсти приманку, її частина потрапить на них і вони принесуть її до гнізда. Борна кислота руйнує травну систему комахи, що призводить до її загибелі. При бажанні можете замінити солодощі жовтком.

Оцет або нашатирний спирт

Візьміть оцет чи нашатирний спирт та протріть всі поверхні на кухні. Через сильний запах комахи втратять орієнтири та не зможуть знайти дорогу до гнізда. Можна використовувати чистий оцет чи нашатирний спирт або розвести їх з водою та розбризкати з пульвелізатора. У процесі роботи не забудьте одягнути маску та забрати дітей і тварин.

Рослини

Мурахи не люблять запахи лаванди, м’яти, ромашки та лаврового листа. Насипте ці трави в мішечки та розкладіть по квартирі. Хороший ефект має також лимонна цедра.

Часник і пекучий перець

Натріть часником всі поверхні в квартирі. Сильний запах відлякує мурах і вони підуть шукати інше житло. Процедуру потрібно повторювати неодноразово, адже запах часнику швидко вивітрюються. В якості альтернативи можна використати пекучий перець – розсипте його поруч з гніздом.

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Сода

Змішайте соду, щось солодке та воду. Коли мураха з’їсть частування, сода вступить в реакцію з кислотою в шлунку мурахи та призведе до смерті.

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