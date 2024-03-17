Помер колишній одіозний нардеп Геннадій Москаль: чим запам'ятався

На 74-му році життя після тривалої хвороби помер відомий український політик, колишній народний депутат та голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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Про це повідомив у Facebook народний депутат Микола Княжицький.

"Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою...", — написав Княжицький.

Геннадій Москаль мав за плечима багату політичну кар'єру. Він обирався народним депутатом України VI та VII скликань, очолював Луганську та Закарпатську обласні державні адміністрації.

Москаль був відомий своїми жорсткими антикорупційними позиціями та принциповою боротьбою з організованою злочинністю.

Ось деякі ключові моменти з біографії Геннадія Москаля:

Народився 28 грудня 1950 року в селі Кибляри Чернівецької області.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

Працював в органах внутрішніх справ, пройшов шлях від лейтенанта до генерал-лейтенанта міліції.

Обирався народним депутатом України VI та VII скликань від фракції партії "Батьківщина".

З березня 2015 року по червень 2016 року очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію.

З липня 2015 року по червень 2019 року очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію.

Геннадій Москаль за життя був майстром крилатих виразів та не соромився міцного слова.

Найвідоміші яскраві цитати Геннадія Москаля

"Я думаю, що неадекватних людей не потрібно вибирати абсолютно. Дибіл він, так і напишіть... Який дурень його вибрав?"

"У здорової людини логіки в цьому нема, якщо у них хвора голова.. ну тільки у хворої голови могла родитись така уява, як "ДНР", "ЛНР" і інша гидота"

"Хто? Та нас*ав я на вашого Сашка Білого"

"Я не палата №6 і роблю все, щоб туди не потрапити"

"Якщо ви годуєте терористів, значить ви разом з ними. Влаштували мені вчора бунт, погрози всякі. Х*й я клав на ваші погрози, пішки ходитимете з того й з іншого боку. А пиво... Мочу хай п'ють. Чи хотіли референдум? Нехай їм і забезпечують"

"Кравчук дуже добре сказав: от плили-плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав: плили-плили, а вони на березі всралися"

"Скажіть, су*и, коли війна закінчиться?"

"Голова ради, який лишився на тій території Перевальського – це єдиний населений пункт, пише, щоб я йому виплатив зарплату за всі ті місяці. Ну я йому резолюцію написав: х*й йому в рот, а не.."

"Ваша "Партія регіонів" вже зат**ала всіх, а ви хочете нас тоже. Не получиться. До побачення, приходьте ще, щоб не останній раз ми вас бачили. Можете чоловіку устраівать такі сцени, а не мені"

"Що нам заважало 24 роки стати повноправними членами Євросоюзу? Я думаю, на нашій дорозі були дурні, авантюристи й популісти. Якщо ми приберемо їх із політичної арени України, то ми наступного року будемо стояти тут, на цьому місці, вже в об'єднаній Європі".

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