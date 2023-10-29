Помер один з головних акторів серіалу 'Друзі' Метью Перрі: усі подробиці

У віці 54 роки помер один з акторів серіалу "Друзі" Метью Перрі, що грав роль Чендлера Бінга.

Відео дня

За даними видання TMZ, Метью "помер у власному будинку після фізичної активності".

"Нам розповіли, що Метью повернувся додому десь вранці після 2-годинних занять спортом. Незабаром після цього він відправив свого помічника за дорученням. Нам сказали, що коли асистент повернувся приблизно через 2 години, він побачив, що Метью не відповідає і подзвонив у 911", – пише видання.

Джерела в правоохоронних органах повідомили TMZ, що тіло актора знайшли в суботу в будинку в районі Лос-Анджелеса, де, як стверджує джерело, "він, схоже, потонув".

"Наші джерела кажуть, що перші служби швидкого реагування прибули на виклик для зупинки серця. Незрозуміло, де саме це сталося… Його знайшли в джакузі вдома... і нам сказали, що на місці події не було знайдено наркотиків", – додає видання.

Читайте також: 8 кіноакторів, які загинули прямо на знімальному майданчику

Біографія Меттью Перрі

Американський актор народився 19 серпня 1969 року у Вільямстауні, штат Массачусетс. Він найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга у ситкомі "Друзі".

Перрі розпочав свою акторську кар'єру в дитинстві, з'явившись у декількох рекламних роликах. У 1987 році він дебютував на телебаченні в серіалі "Шоу Джеррі Сігеля". У 1994 році він отримав роль Чендлера Бінга у ситкомі "Друзі". Серіал став одним із найпопулярніших у світі, і Перрі отримав за нього безліч нагород, включаючи премію "Еммі" за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі у 2002 році.

Після закінчення "Друзів" Перрі продовжував зніматися в кіно і на телебаченні. Він знявся в таких фільмах, як "Другий шанс" (2002), "Чарлі Вілсон у В'єтнамі" (2007) і "Містер Саншайн" (2011). Він також знявся в таких телевізійних серіалах, як "Секс і місто" (2004), "Як я зустрів вашу маму" (2008) і "Джиммі Кіммел в прямому ефірі" (2013).

Перрі також є письменником. Він опублікував мемуари "Добрий хлопець" у 2022 році.

У Перрі були проблеми з наркотиками та алкоголем протягом багатьох років. Він був у реабілітації кілька разів, і його боротьба з залежністю була відкритою темою. У 2013 році він був госпіталізований після передозування опіоїдів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!