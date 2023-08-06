Знищать весь врожай: городники назвали п'ять рослин, які нізащо не можна садити поряд з помідорами

Існує величезна кількість чудових рослин-компаньйонів для помідорів, але є також багато рослин, яких слід уникати садити поряд із цими культурами. Томати ніжні, тому їх потрібно правильно вирощувати, щоб отримати від них найкраще.

Городникам слід пам’ятати про ті рослини, які вони не повинні вирощувати з помідорами, оскільки це може залучити шкідників, зменшити поживні речовини або залучити до них хвороби. Про це повідомляє Express.co.uk.

Капустяні

Експерти стверджують, що помідори і капуста не повинні рости поряд, тому що вони конкурують за ті самі поживні речовини. Це призводить до слабкого росту обох культур. Рослини також приваблюють тих самих шкідників.

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Фенхель

Ця трава може виглядати невинно, але, за словами професіонала садівництва, у неї є деякі "підступні рухи". У фенхеля є здатність виділяти з коренів речовини, які можуть заважати росту сусідніх рослин, особливо томатів.

Кріп

Коли кріп є молодим паростком, він насправді може бути другом для помідорів. Вони можуть співіснувати і допомагати один одному. Але у міру дорослішання кріп почне захоплювати все сонячне світло і вихоплювати поживні речовини з ґрунту, яких відчайдушно потребують томати.

Картопля

Садити картоплю поряд з помідорами – все одно, що грати в небезпечну гру в рулетку хвороб. Вони можуть передати неприємну хворобу один одному. Весь урожай може швидко знищитися.

Броколі

Ці дві рослини прагнуть одних і тих самих поживних речовин у ґрунті. Броколі також має величезну кореневу систему, яка любить вторгатися в особистий простір рослин томатів.

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