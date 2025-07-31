Пакунок школяра: як отримати та хто має право

Багато українських родин отримають одноразову грошову допомогу в межах програми "Пакунок школяра". Йдеться про сім’ї, в яких діти вперше підуть до першого класу у 2025 році.

Про це пише Суспільне. Програма "Пакунок школяра" — це ініціатива уряду, що передбачає виплату у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка починає шкільне навчання. Ці кошти призначені на придбання необхідного для навчального процесу: шкільного одягу, взуття, рюкзаків, канцелярського приладдя та інших товарів для першокласника. Отримати допомогу може один із батьків або офіційний представник дитини, який має українське громадянство.

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Оформлення виплати здійснюється через застосунок "Дія", якщо дитина вже зарахована до школи через електронну систему АІКОМ. У повідомленні в застосунку необхідно підтвердити намір скористатися програмою та обрати банк для відкриття спеціальної картки. Якщо родина не користується "Дією", заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Гроші мають чітке призначення — витрачати їх дозволено лише на дитячі товари у магазинах-партнерах програми. Зняти готівку або переказати ці кошти на інші рахунки не можна. Використати допомогу потрібно впродовж 180 днів з моменту надходження. Якщо цього не зробити, залишок повертається до державного бюджету.

Програма не передбачає виплату у випадках, коли дитина не почала навчання, повторно йде до першого класу, перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованій території. Однак якщо дитина повертається на контрольовану територію, право на допомогу зберігається.

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