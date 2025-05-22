Збільшення виплат при народженні дитини: що зміниться у 2025 році

Розмір державної допомоги при народженні дитини в Україні планують підвищити. Хоча обговорення відповідного законопроєкту ще триває, ініціативу вже отримала підтримку від президента Володимира Зеленського та Міністерства соціальної політики.

Про це повідомив Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. "Ще чотири роки тому я пропонував підвищити виплати при народженні першої дитини до 50 тис. грн, другої – до 100 тис., а третьої – до 150 тис. Приблизна вартість такого рішення складала б додаткові 12 млрд грн щорічно. Це обґрунтовані витрати, і ми чітко показали джерела покриття", – зазначив Данило Гетманцев.

Він також повідомив, що в проєкті йдеться не лише про перерахунок виплат, а й про цілу низку соціальних ініціатив – від програми "єЯсла" до "Пакету школяра", які підтримують дитину з моменту народження й до досягнення повноліття.

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За словами Гетманцева, нинішні суми варто переглянути з урахуванням інфляції: базову виплату слід збільшити з 50 тис. до 75 тис. грн, а також встановити вищі виплати для другої та третьої дитини.

Як можуть ще змінити виплати

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13295, який стосується допомоги при народженні дитини та інших соціальних виплат.

Автори ініціативи – група народних депутатів – пропонують:

підвищити розмір виплат при народженні дитини приблизно на 50%;

виплачувати всю суму допомоги одноразово, а не поетапно.

Зокрема, планують встановити допомогу при народженні дитини у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей до 6 років (2 563 грн у 2025 році). Якщо закон ухвалять, сума виплат зросте до 64 075 грн замість нинішніх 41 280 грн.

Крім того, документ передбачає запровадження нових видів державної допомоги:

щомісячна виплата для сімей з дітьми до 6 років у розмірі прожиткового мінімуму (2 563 грн у 2025 році);

одноразове зарахування на депозитний рахунок дитини на суму 25 прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, які зберігатимуться до досягнення нею 18 років;

виплата для жінок із почесним званням "Мати-героїня", які не отримують пенсії, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

Ініціатива також передбачає пільгові кредити для сімей з дітьми на будівництво або купівлю житла, повне відшкодування витрат на процедуру штучного запліднення для подружніх пар, а також додаткові комунальні пільги для багатодітних родин.

Раніше ми розповідали, що батькам малолітніх дітей в Україні виплачують по 8 тис. грн допомоги.

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