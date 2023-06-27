Побачила небо: мережу зворушила реакція шимпанзе, яку вперше за 29 років випустили з клітки у Флориді (відео)

Перші два роки свого життя тварина жила в клітці площею 150 квадратних сантиметрів у нью-йоркській Лабораторії експериментальної медицини та хірургії приматів (LEMSIP), яка користувалась поганою репутацією. Після її закриття шимпанзе перевели до Каліфорнії, де вона перебувала у вольєрі розміром з гараж. Потім вона була переведена до притулку "Врятуйте шимпанзе" у Форт-Пірсі, Флорида, США, де вперше за 29 років побачила небо.

Про це пише nypost.com.

Зворушливе відео зафільмувало момент, як шимпанзе Ванілла вийшла зі свого вольєра та вперше подивилася в небо, після чого пішла досліджувати острів.

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У її новому домі живуть 226 шимпанзе, врятованих з лабораторій, індустрії розваг, торгівлі екзотичними тваринами та придорожніх зоопарків. Богато з них не спілкувались з іншими шимпанзе та перебували в одиночних клітках.

Відео дня

"Ванілла дуже добре приживається", - зазначив приматолог Ендрю Геллоран. "Коли вона не досліджує острів зі своїми друзями, її зазвичай можна знайти на вершині триповерхової платформи, де вона оглядає свій новий світ. Вона ладнає з усіма іншими 18 шимпанзе на своєму острові. І у неї особливо грайливі стосунки з альфа-самцем Дуайтом, у якого вона краде їжу".

Нагадаємо, папуга у Новій Зеландії мимохіть став відеоблогером, вкравши камеру.

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