'Вже як бичечки': з'явилися фото пінгвіненят, які вилупилися біля станції 'Академік Вернадський' незадовго до нового року

Українські науковці, що працюють в Національному антарктичному науковому центрі, показали, як підросли пінгвіненята, що вилупилися на антарктичній станції "Академік Вернадський" на початку грудня.

На фото видно, що пташенята вже значно набрали у вазі, проте досі гріються під животом батьків. "Вже як бичечки", – підмітили підписники Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці.

Науковці кажуть, що пташенятам вже майже місяць. "Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та змінювати його на пір'я, як у дорослих пінгвінів. Нині пташенята ще лишаються в гнізді. Годують їх по черзі батьки наловленим в океані крилем", – розповіли працівники станції "Академік Вернадський".

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Вони кажуть, що пташенята, коли хочуть поїсти, залазять дзьобиком батькам до рота: "Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого".

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року пінгвіни на антарктичній станції "Академік Вернадський" вивели чимале потомство. На антарктичній станції нагадали, що йдеться про субантарктичних пінгвінів, які є найпоширенішим видом на цьому острові.

Раніше науковці зі станції "Академік Вернадський" показали, як їхні будівлі замело снігом і по дахах ходили пінгвіни.

Також науковці змогли зняти на камеру народження першого пінгвіненя цього зимового сезону.

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