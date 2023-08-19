В аеропорт російського міста Сольци, де базуються Ту-22м3, влучив дрон: пошкоджено мінімум 2 літаки (фото)

У Росії в Новгородській області дронами атакували військовий аеродром - на місці події почалася пожежа. На цьому аеродромі базуються літаки класу Ту.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

Міноборони рф заявило, що пошкодило мінімум два літаки, імовірно Ту-22м3, які є носієм ракет Х-22. За останніми даними на аеродромі базування розміщались близько 10 одиниць Ту-22м3.

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Згідно з міжнародними сервісами, літаки, що зараз уціліли, переміщуються в Оленю Мурманської області.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували центр Чернігова балістикою, серед загиблих є діти.

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