В Африці 12-метровий крокодил "всиновив" дитинча бегемота (фото)
У дикій природі Африки сталася незвичайна подія, яка вразила очевидців. На березі річки Мара в Кенії дитинча бегемота обрав собі вельми нестандартного компаньйона - гігантського 12-метрового крокодила.
Як відомо, бегемоти та крокодили - це досить агресивні тварини, які зазвичай уникають зустрічей один з одним. Однак, у цьому випадку маленький бегемот з невідомих причин опинившись самотнім на березі річки, обрав собі в компаньйони величезного крокодила, пише lasrapidas.com.
Попри значну різницю в розмірах та потенційну небезпеку, дитинча бегемота почувалося абсолютно спокійно поруч із крокодилом.
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Очевидці цього дивного видовища були шоковані такою незвичайною дружбою. Адже крокодили відомі своїми мисливськими інстинктами і часто полюють на молодняк інших тварин. Однак, у цьому випадку крокодил не виявив жодної агресії стосовно маленького бегемота.
Довгий час тварини провели разом, відпочиваючи на сонці. Маленький бегемот навіть заснув, притулившись до свого незвичайного друга. Здавалося, що між ними встановилася міцна дружба.
Однак, згодом крокодил все ж таки залишив маленького бегемота одного. Можливо, він відчував небезпеку для дитинчати або просто вирішив, що пора розлучатися. А може, це була просто мить незвичайної гармонії в дикій природі.
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