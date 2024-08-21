В Африці 12-метровий крокодил ''всиновив'' дитинча бегемота (фото)

У дикій природі Африки сталася незвичайна подія, яка вразила очевидців. На березі річки Мара в Кенії дитинча бегемота обрав собі вельми нестандартного компаньйона - гігантського 12-метрового крокодила.

Як відомо, бегемоти та крокодили - це досить агресивні тварини, які зазвичай уникають зустрічей один з одним. Однак, у цьому випадку маленький бегемот з невідомих причин опинившись самотнім на березі річки, обрав собі в компаньйони величезного крокодила, пише lasrapidas.com.

Попри значну різницю в розмірах та потенційну небезпеку, дитинча бегемота почувалося абсолютно спокійно поруч із крокодилом.

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Очевидці цього дивного видовища були шоковані такою незвичайною дружбою. Адже крокодили відомі своїми мисливськими інстинктами і часто полюють на молодняк інших тварин. Однак, у цьому випадку крокодил не виявив жодної агресії стосовно маленького бегемота.

Дитинча бегемота прийняло крокодила за матір. Джерело: lasrapidas.com

Дитинча бегемота прийняло крокодила за матір. Джерело: lasrapidas.com

Дитинча бегемота прийняло крокодила за матір. Джерело: lasrapidas.com

Дитинча бегемота прийняло крокодила за матір. Джерело: lasrapidas.com

Довгий час тварини провели разом, відпочиваючи на сонці. Маленький бегемот навіть заснув, притулившись до свого незвичайного друга. Здавалося, що між ними встановилася міцна дружба.

Однак, згодом крокодил все ж таки залишив маленького бегемота одного. Можливо, він відчував небезпеку для дитинчати або просто вирішив, що пора розлучатися. А може, це була просто мить незвичайної гармонії в дикій природі.

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