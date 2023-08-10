У вірменській печері знайшли найстаріше шкіряне взуття, яке носили задовго до появи пірамід у Гізі чи Стоунхенджу

У 2008 році у одній з вірменських печер виявили давній черевик зі шкіри, повідомляє вебсайт Grunge.

Схожі речі вже знаходили, наприклад, сандалі, створені з кори полину, датовані 3500 роками до нашої ери, були знайдені в печері в Орегоні в 1936 році. Проте нова знахідка виділяється серед інших.

Це відкриття особливо захоплююче через вік знахідки. Цей черевик став новим найдавнішим шкіряним взуттям. Тобто особа, яка його вдягала, жила задовго до появи Стоунхенджу або Єгипетських пірамід у Гізі.

Цікавим є також той факт, що цей черевик, виявлений в печері "Арена-1" (яка є частиною печерного комплексу на півдні Вірменії), дуже схожий на той, який був знайдений у Альпах у 1991 році на замерзлій мумії чоловіка, відомого як Етці, який жив близько 3300 років до нашої ери.

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Незважаючи на раніше знайдені залишки взуття з рослинних волокон, ця армянська знахідка безперечно є найдавнішим шкіряним взуттям, відомим науці.

Черевик з "Арени-1" був виявлений в печері, яка мала ритуальне значення в період неоліту. Дослідження з використанням радіовуглецевого аналізу підтвердили вік знахідки – приблизно 5500 років.

Один з співавторів дослідження, археолог Рон Пінхасі з Університетського коледжу Корка в Ірландії заявив: "Через його відмінний стан ми спочатку вважали, що він може мати близько 600-700 років". Але після проведення двох радіовуглецевих аналізів в різних лабораторіях було точно встановлено, що цей черевик є старішим за той, який носив Етці.

Черевик дивовижно добре зберігся завдяки сухому та прохолодному мікроклімату печери, а також тисячолітньому шару овечих відходів, під яким він був похований.

Цей черевик виготовлений з цілого шматка коров'ячої шкіри, скрученої відповідно до форми стопи, і наповнений травою, ймовірно, для збереження тепла. Також відомо, що взуття зашнуровувалося і спереду, і ззаду, а в якості застібки використовувалася шкіряна смужка.

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Хоча конструкція черевика Етці більш вдосконалена, але в обох випадках вони мають схожу будову. За інформацією National Geographic, це взуття було створене за новою технологією того часу, з двох шарів видубленої шкіри. Ймовірно, схоже взуття на Балканах носять і сьогодні.

Навіть при тому, що цей армянський черевик є найдавнішою відомою знахідкою на сьогоднішній день, вчені вважають, що людство почало носити взуття принаймні сорок тисяч років тому.

Нагадаємо, у Франції серед решток неандертальців в печері знайшли дитячу кістку віком 45 тисяч років.

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