В Австралії чоловік за допомогою дрона врятував плавців від нападу акул (відео)

Житель Великої Британії за допомогою дрона помітив трьох акул біля популярного пляжу в Австралії. Хижаки прямували назустріч плавцям.

Чоловік встиг оперативно попередити рятувальників. Про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що Девід Альфонсо з родиною проводили сімейний відпочинок на пляжі Мілап. Під час спостереження за водою з дрона, чоловік помітив акул за кілька метрів від пляжу.

"Протягом 30 секунд я помітив відразу кількох акул на мілководді. Це було приблизно за два-три метри від берега, один із хижаків плив назустріч плавцям", – сказав він.

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Британець розповів, що показав рятувальнику кадри з акулою, яка була схожа на двометрову бронзову акулу. Після цього працівники берегової охорони провели евакуацію плавців із води.

Пляж закрили на чотири години, поки акула була поблизу. Ще одна акула, довжиною близько трьох метрів, була схожа на велику білу.

Нагадаємо, раніше на групу любителів риболовлі в Новій Зеландії чекав жахаючий сюрприз, коли акула неочікувано приземлилася на ніс їхнього човна й почала борсатися.

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