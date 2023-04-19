В Австралії знайшли череп динозавра 'з особливостями', якому майже 100 мільйонів років

Науковці дослідили знайдений в Австралії майже повний череп динозавра. Він міг належати титанозавру, який мешкав на території сучасної Австралії приблизно 100 мільйонів років рому.

Як повідомляє IFLScience, вчені назвали знахідку "Енн". А ще – виявили певні особливості на черепі динозавра, яких раніше не помічали в інших подібних екземплярах.

Видання пише, що титанозаври, або динозаври зауроподи, мешкали протягом крейдяного періоду практично в усіх куточках світу. Попри їх глобальне поширення та чисельність, лише кілька видів добре збереглися з більш ніж одним зразком, знайденим у літописі скам’янілостей, і ще менше було знайдено з фрагментами черепа.

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Нинішня знахідка – череп Diamantinasaurus matildae – вже четверта подібна в Австралії. Вона має деякі дивовижні схожості з іншим видом динозаврів, Sarmientosaurus musacchio i, з Аргентини. На черепі збереглися маленькі конусоподібні зуби, схожі на долото.

"Цей череп дає нам рідкісне уявлення про анатомію цього величезного зауропода, який жив на північному сході Австралії майже 100 мільйонів років тому. Наше дослідження показує, що Diamantinasaurus був одним із найбільш примітивних титанозаврів. Краще розуміння цього виду може пояснити, чому титанозаври були такими успішними в багатьох країнах світу аж до кінця епохи динозаврів", — прокоментував знахідку провідний дослідник й палеонтолог зі Школи Землі та планетарних наук Кертіна Стівен Поропат.

Дослідники вважають, що ці кістки підтверджують теорію про те, що між Австралією та Південною Америкою існував сухопутний міст, який з’єднував континенти через Антарктиду.

"Ми припускаємо, що зауроподи подорожували між Австралією та Південною Америкою через Антарктиду в середині крейдяного періоду. Тепліші умови далеко на півдні могли бути сприятливими для них", – сказав доктор Поропат.

Нагадаємо, на торги у Швейцарії виставили повний скелет найвідомішого динозавра Тиранозавра Рекса.

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