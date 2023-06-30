У Бердянську ЗСУ підірвали штаб росіян та їхній склад з пальним (фото та відео)
30 червня в окупованому Бердянську пролунало більш як 10 потужних вибухів. Голосні звуки відчули навіть мешканці навколишніх населених пунктів за десятки кілометрів
Місцеві мешканці у соцмережах повідомили, що перші звуки вибухів пролунали приблизно о 8-й ранку, у небі над містом були помічені інверсійні сліди від ППО.
Читайте також: В окупованих Скадовську та Генічеську пролунали вибухи: детонували БК (фото)
Після чергової серії вибухів над Бердянськом помітили кілька стовпів чорного диму. Очевидці кажуть, що палало в районі аеропорту.
Також зазначається, що після вибухів було помічену велику кількість карет швидкої допомоги, що рухалися на місце, де лунали вибухи. А ще – гад містом почали кружляти гелікоптери росіян.
Тим часом у Збройних Силах України підтвердили удар по аеродрому окупованого Бердянська. Зазначається, що там було знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, 23 червня в окупованому російськими бойовиками Генічеську (Херсонської області) прогриміли вибухи. Влучили у базування росгвардії.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!