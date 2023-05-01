У Британії виявили древній предмет для настільних ігор 11-13 століть (фото)

Великий середньовічний "настільник", він же ігровий предмет, розкопали на місці середньовічної дерев’яної будівлі в Бедфордширі, Велика Британія. Розмір і декоративний стиль знахідки датують між 11 і 13 століттями.

Його виготовили із нижньої щелепи великої рогатої худоби, діаметром 6 см. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що предмет був вирізаний у круглій формі. Центральна ямка свідчить про те, що для його формування використовувався токарний верстат.

Читайте також: У Туреччині вчені знайшли урартську гробницю з висіченим у скелі місцем для принесення жертв богам

Потім він був прикрашений концентричними колами та малюнком у формі кільця та крапки. Такий зазвичай зустрічається на римських кубиках та ігрових фігурах, а також середньовічних.

Відео дня

Настільники називаються так тому, що їх, ймовірно, використовували для гри в різні настільні ігри. У цих іграх двоє гравців зазвичай кидають кубики та переміщують свої фігури по рядках позначок.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!