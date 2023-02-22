У Дніпрі 140 кажанів окупували балкон квартири: довелось викликати рятувальників

В Україні продовжують знаходити тварин в найнеочікуваніших місцях. 21 лютого рятувальники ДСНС виявили на балконі квартири в Дніпрі аж 140 кажанів. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району балкон з'явились крилаті окупанти.

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"Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів", – повідомили ДСНС у своєму Telegram-каналі.

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Загалом, співробітники рятувальної служби відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

Нагадаємо, раніше в Києві виявили величезну змію, яка, скоріш за все, втікала з дому одного з мешканців. Пізніше у мережі повідомили, що пітон, який жив у під'їзді багатоповерхівки на Позняках, був знайденим вже мертвим.

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