В Донецьку вибухнув склад з боєприпасами окупантів (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. За попередніми даними, снаряд прилетів у склад з російськими боєприпасами.

Окрім цього могла загинути жива сила окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Донецьку знову не домовилися "щодо обрання папи". В процесі роздумів принесли в жертву не тільки боєкомплект, але й певну кількість окупантів", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Криму пролунали вибухи поблизу військової частини

На відео, можна побачити стовбур чорного диму, який піднімається позаду багатоповерхівки. Звуків детонації при цьому не чутно.

Відео дня

У місцевих Telegram-каналах зазначають, що вибух відбувся в Петровському районі тимчасово окупованого Донецька. Точних даних щодо втрат окупантів наразі немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 20 березня пролунали вибухи та звуки стрілянини. Про це спочатку повідомили мешканці Джанкоя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!