В Єгипті знайдено 4300-річну гробницю жреців з вражаючими настінними розписами (фото)

В Дахшурі, відомому своїми царськими пірамідами та великим некрополем, що знаходиться на відстані близько 33 км на південь від Каїра, було віднайдено значущу археологічну знахідку.

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Відкрита гробниця, побудована з сирцевих блоків, привертає увагу детальними настінними розписами, які ілюструють повсякденне життя в епоху Стародавнього Єгипту. Про це розповідає NV.

На малюнках стародавньої гробниці зображено сцени з життя давніх людей: віслюки, що молотять зерно, кораблі на Нілі, а також ринок із товарами. Особливу цінність представляють ієрогліфи, що надають інформацію про осіб, що тут поховані – Сенеб-Неб-Афа та його дружину Ідет. Згідно з текстами, Ідет була жрицею Хатхор, богині неба, яку пов’язували з материнством та музикою, в той час, як Сенеб-Неб-Аф мав ряд високих посад у королівському дворі, пов’язаних з управлінням орендарями.

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Точні обов’язки Сенеб-Неб-Афа викликають суперечки, проте припускають, що він міг бути відповідальним за житлові питання та управління загальними коштами у сусідньому місті, яке контролювалося палацом. Археологічні знахідки вказують на те, що гробниця належить до кінця п’ятої або початку шостої династії, що відповідає приблизно 4300 рокам до нашої ери. Це був час, коли в Єгипті активно зводили піраміди, хоча вони були менш масштабними, ніж піраміди четвертої династії в Гізі.

Наразі розкопки гробниці тривають, і ще багато таємниць чекають свого розкриття. Зокрема, не досліджено поховальні шахти, де можуть знаходитися людські останки.

Археологи з нетерпінням чекають наступного сезону досліджень, сподіваючись проникнути в глибини шахт і знайти нові артефакти, які проллють світло на життя та смерть у давньому Єгипті.

Нагадаємо, раніше археологи виявили тунель "геометричного дива", коли шукали гробницю Клеопатри.

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